بو صعب: تشكيل الحكومة المقبلة يحدد مصير التسوية الرئاسية

أكد وزير الدفاع في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​إلياس بو صعب​ أن "كل ما يحصل، حصل وفق الآليات الدستورية، من حق التظاهر إلى استقالة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر نقطة إيجابية تُسجّل ل​لبنان​ وللعهد"، وأضاف: "ما حصل يجب ألا نستخف به، خصوصاً أن المطالب محقة، وهي عناوين تحدثنا بها، ولكن تأخرنا في تنفيذها وتأخرنا في الضغط على شركائنا في الحكومة للإسراع بتطبيقها".

وذكر بو صعب في حديث إذاعي أنه منذ اليوم الأول كان شرط الشراكة في الحكومة هو الوصول إلى تطبيق هذه المطالب. وقال: "اليوم استقالت الحكومة عبر الأطر الدستورية، وما سيحصل من خطوات لاحقة لا يمكن أن يتم إلا وفق الأطر الدستورية". وكشف أنه "سيكون هناك حديث مسبق عن شكل الحكومة ​الجديدة​ ونوعها وعددها وتوجهاتها مع رئيس الحكومة المكلف، وهذا يحصل بالاستشارات بين الفرقاء السياسيين الممثلين ضمن ​المجلس النيابي​".

ولفت بو صعب إلى أننا نحتكم لنظام ديمقراطي، من هنا لا نستطيع القيام بأي خطوة خارج هذا النظام، وأضاف قائلاً: "بعدما يسمى رئيس الحكومة المكلف يذهب إلى الفرقاء السياسيين الذين يريد تأليف حكومته معهم، ليرى من سيؤمن له الثقة في المجلس النيابي لحكومته".

وعن اسم الرئيس المكلف، أكد وزير الدفاع أن القرار لم يُتخذ بعد في "تكتل لبنان القوي" حول من سيسمي ل​تشكيل الحكومة​، مشيراً إلى أن "الشخص الذي سنسميه سنتفق معه مسبقاً حول العناوين التي سنعمل عليها في الحكومة المقبلة، إن دخلنا فيها، لأن هناك أموراً لا يمكن إرجاؤها كون الشارع سبقنا، ومَن نتفق معه على العناوين التي نريد العمل على تحقيقها نسمِّه".

وعن أي تواصل مع رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري بعد استقالته، أكد بو صعب أنه لم يتم أي تواصل معه، قائلاً: "نحن في انتظار أن يحدد ​رئيس الجمهورية​ موعد ​الاستشارات النيابية​ الملزمة، عندها نجتمع ونضع تصورنا ونقرر كل الخطوات المقبلة".

وعن الكلام عن أن وزير الخارجية ​جبران باسيل​ شكّل العقدة أمام التوصل إلى حل ما جعل الحريري يستقيل، أكد بو صعب أن "هذا الكلام عارٍ من ​الصحة​، ولم يفاتحنا به أحد، ولم يناقشنا أحد بهذا الأمر، وكذلك لم يفاتح أحد الرئيس عون بهذا الموضوع، ولم يسألنا أحد أو طلب منا أن نجد حلاً أو أن نشكل حكومة من دون الوزير باسيل"، وأضاف "إن هذا الكلام قيل من قبل بعض الفرقاء لتبرير خطوات اتخذت من قبلهم"، قائلاً: "لم يتطرق لنا أحد بهذا الموضوع وأخذ منا أي جواب سلبي أو إيجابي".