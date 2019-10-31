الريس: التقدمي سيؤيد الحريري إذا رغب في العودة لرئاسة الحكومة

أوضح مفوض الإعلام في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​رامي الريس​ في حديث صحفي أن "الاشتراكي سيؤيد رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ إذا رغب في العودة ل​رئاسة الحكومة​ وتوفرت الظروف لذلك". وأشار في الوقت عينه إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن مشاركة "التقدمي" في الحكومة الجديدة أو عدمها بانتظار بلورة الظروف أكثر وشكل الحكومة والمشاركين فيها.



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