شكرا لقرائتكم ميدالية "البطل الأميركي" من ترمب لكلب طارد البغدادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - لا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منبهرا بالكلب الذي شارك فجر السبت الماضي عناصر من "قوة دلتا" انقضوا على منزل كان فيه الخليفة "الداعشي" أبو بكر البغدادي في الشمال السوري، ففر وثلاثة من أبنائه الى نفق بلا مخرج، حيث طارده الكلب حتى دب اليأس فيه، ففجر البغدادي نفسه بحزام ناسف قتله وأبناءه.
الكلب الذي اتضح أن اسمه Conan أصيب بجروح طفيفة، عالجوه منها وعاد الى خدمته العسكرية أمس، أما اليوم الأربعاء فمنحه ترمب ميدالية "البطل الأميركي" ونشر صورة له في "تويتر" تمت معالجتها "فوتوشوبيا" بحيث يظهر وكأنه يقوم فعلا بتعليقها على صدره.
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