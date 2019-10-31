خامنئي يتهم أمريكا والسعودية بالوقوف وراء الاضطرابات في لبنان والعراق

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران
اتهم المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي الولايات المتحدة والسعودية بإذكاء الاضطرابات في لبنان والعراق.
وقال إن طهران تدرك الوضع في هاتين الدولتين لأنها اضطرت لإحباط تدخلات أجنبية مشابهة في الداخل.
واوضح خلال حضوره حفل لخريجين من الكليات العسكرية ان أجهزة المخابرات الأمريكية والغربية، تثير الاضطرابات، بدعم مالي من دول رجعية في المنطقة.
وحث خامنئي المتظاهرين في العراق ولبنان على السعي للتغيير بالسبل القانونية.
وفي إشارة للاحتجاجات التي شهدتها ايران قال خامنئي ”كان لديهما (الولايات المتحدة والسعودية) خطط مماثلة لبلدنا العزيز، لكن لحسن الحظ خرج الشعب … في الوقت المناسب وكانت القوات المسلحة مستعدة وتم تحييد هذه المؤامرة“.
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