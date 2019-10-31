شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان": نعد زيارات ميدانية مكثفة للمستشفيات.. ولن نسمح بأى تقصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستكثف من الزيارات الميدانية للمستشفيات خلال دور الانعقاد الحالى، للوقوف على الأوضاع الصحية فى المستشفيات.

وأشار "العمارى"، فى تصريحات له، إلى أن اللجنة اتفقت على تكثيف الزيارات الميدانية ذات اليوم الواحد فى القاهرة والجيزة والمحافظات القريبة، بجانب زيارات اللجنة للمحافظات البعيدة والنائية، لافتًا إلى أن اللجنة تعد تقارير عن كل زيارة وتضع توصياتها، وترفعه للمجلس ليخاطب الحكومة ويوجهها لتنفيذ التوصيات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنه فى حالة وجود أى إهمال أو مخالفة، فإن اللجنة تضمنها فى تقريرها، ليتم اتخاذ الإجراء اللازم بشأنها حسب طبيعة المخالفة.

وذكر أن اللجنة تستهدف تعزيز صحة الفرد والمجتمع وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية ومستدامة وفى متناول جميع أفراد المجتمع، ووفق سياسات صحية وباستخدام أفضل الموارد المتاحة من أجل رعاية صحية ذات معايير معتمدة ومبنية على الأدلة والبراهين العلمية، كما تستهدف تقرير الشفافية والمساءلة والتحسين المستمر للأداء.