"سمر" في دعوى خلع: "بيحضن دمية أخته المتوفية ويتركني بمفردي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "سمر. ف" ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررةً طلبها بعدم توافقهما في ممارسة العلاقة الزوجية "بيحضن دمية لأخته المتوفية ويتركني بمفردي".

ووفق أوراق الدعوى رقم 214 لسنة 2019، أكدت "سمر"، 30 سنة، أنها تزوجت لمدة عامة تقريبًا من "ع. س"، 33 سنة، صاحب محل لعب أطفال، لكنها وبعد مرور أسبوعين فقط على الزواج اكتشفت أنه يقوم بتصرفات غريبة، في علاقتهما الزوجية.

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أكدت المدعية أن زوجها لا يمارس معها العلاقة الحميمة إلا على فترات متباعدة، ما تسبب لها في ضرر نفسي، لافتةً إلا أنها لم تعد تتحمل الحياة معه ولذا لجأت إلى محكمة الأسرة.

أشارت صاحبة الدعوى أيضًا إلى أن زوجها خلال النوم يحتضن دمية من ألعاب الأطفال "عروسة" ويخلد للنوم، موضحةً أن الدمية التي يحتضنها الزوج خلال نومه تعود إلى شقيقته التي توفيت خلال حادث اصطدام جرار قطار برصيف محطة رمسيس.

"تشاجرنا كثيرًا وحاولت تغيره دون جدوى، فطالبته بالطلاق ورفض"؛ تقول الزوجة المتضررة وتضيف: "لم يكن أمامي إلا الذهاب لمحكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده، بالتجمع الخامس، للتخلص منه، ولازالت منظورة أمام المحكمة حتى الآن".​