بالتعاون مع الإنتاج الحربي.. تصنيع أول لودر وجليدير مصريين بنسبة 100%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أعلن الدكتور ميشيل نايت، أحد علماء مصر بالخارج والمدير التنفيذي لشركة imut، عن ديسمبر المقبل موعدًا للإعلان عن تصنيع أول لودر مصري، ومارس المقبل موعدًا للإعلان عن أول جيلدير مصري بنسبة 100%، وذلك بالتعاون مع الإنتاج الحربي.

وأوضح نايت، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك توجه في مصر لإنتاج معدات الرصف، التي تستخدم بشكل كبير في المشروعات القومية.

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وأضاف أن الدولة حريصة على تعظيم المكون المحلي في الصناعات التي يتم توطينها في مصر، مشيرًا إلى أن عملية لي الحديد الذي يستخدم في صناعة الجليدر تم عملها في مصر لأول مرة في الشرق الأوسط بمصنع 100 الحربي، لافتًا إلى امتلاك الإنتاج الحربي إمكانات كبيرة للغاية.

أشار مدير imut أيضًا إلى أنه ينتظر إذن الدولة ولديه القدرة على تصنيع قطار مصري بنسبة 100%، وأضاف: "لدينا القدرة على تصنيع البوجي ليكون القطار مصريًا بالكامل".

كما أكد أن الأتوبيس الكهربائي الذي تدخل شركته في تصنيعه، بالتعاون مع فوتون الصينية، نسبة المكون المحلي فيه ستصل إلى90% باستثناء البطارية. ​