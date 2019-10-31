فيديو.. أمريكا تبث لحظة تفجير مخبأ أبو بكر البغدادى

بثت القيادة الأمريكية الوسطى، خلال مؤتمر صحفى، مساء الأربعاء، صورا ومقاطع فيديو تبين عملية استهداف مخبأ زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى.

وأشار الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة الأمريكية الوسطى، إلى أن الأمريكان نسقوا مع روسيا وتركيا، تجنبا لوقوع أى اصطدام،

كما تم التواصل بشكل مستمر مع البيت الأبيض والرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال تنفيذ العملية.

وذكر أن المعلومات التى حصلت عليها القوات الأمريكية من قوات "قسد" سوريا الديمقراطية ساهمت فى صياغة معالم

خطة قتل البغدادى، واصفا أداء القوة العسكرية الأمريكية التى قتلت البغدادى بالاحترافية، لافتا إلى أن القوة المكلفة بتصفية أبو بكر البغدادى زعيم داعش قتلت 5 آخرين كانوا يمثلون تهديدا للقوة الأمريكية المهاجمة.

وبين ماكينزى أنه تم استخدام مروحيات وطائرات مسيرة فى عملية استهداف البغدادى، مشيرا إلى أنه تم اعتقال شخصين خلال العملية وتدمير مخبأه.