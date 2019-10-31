ترامب يكرم "كلب البغدادي" بصورة مركبة: بطل أمريكي

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، صورة مركبة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر", يبدو فيها وكأنه يقدم ميدالية إلى كونان، كلب الجيش الأمريكي الذي طارد زعيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في لحظاته الأخيرة قبل أن يفجر سترته الناسفة.



وعلق ترامب على الصورة بكلمتين فقط هما "بطل أمريكي".

الصورة نشرتها في البداية صحيفة "ديلي واير" الأمريكية، وكان واضحا أنها مركبة وأثارت بعض الجدل لكن ترامب أعاد نشر الصورة.

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يذكر أن الكلب، الذي ينتمي إلى فصيلة الكلاب المالوينو بمطاردة البغدادي في نفق مسدود حيث حاول العقل المدبر للإرهاب الفرار من القوات الأمريكية أثناء اقتحام مخبأه في قرية سورية نائية، مساء السبت.

وعند فشله في الهرب فجر البغدادي سترة ناسفة، مما أسفر عن مقتله و3 من أطفاله الصغار، وإصابة الكلب.

لكن مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية قالوا إن كونان يتعافى وعاد بالفعل إلى الخدمة.

وكان ترامب أعلن، في معرض حديثه عن مقتل البغدادي، الأحد، إصابة "كلب موهوب"، وتلك كانت خسارة الولايات المتحدة الأمريكية الوحيدة في العملية الأمنية التي قادت لتصفية البغدادي، في إدلب السورية.

وقال ترامب: "أحد كلابنا الممتازة والموهوبة أصيب، كان هناك الكثير من التفجيرات من داعش، وأبوبكر البغدادي كان القتيل الأخير".