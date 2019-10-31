استدعاء مستشار "ترامب" السابق للشهادة في تحقيق عزله

الموجز

استدعت اللجان النيابية الأميركية التي تتولى التحقيق الرامي لعزل الرئيس دونالد ترامب مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، للإدلاء بإفادته حول استغلال محتمل للسلطة من قبل سيّد البيت الأبيض، وفق ما أورد الإعلام الأميركي الأربعاء.

وتفيد تقارير بأن بولتون حذّر سابقا من جهود سرية تبذلها الإدارة الأميركية، ولا سيما المحامي الشخصي لترامب رودي جولياني، من أجل الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بحق ديمقراطيين بينهم المرشح الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل جو بايدن.

ولم يشأ محامي بولتون وأعضاء ديمقراطيون في لجان التحقيق الإدلاء بأي تعليق على إشعار الإدلاء بالشهادة أو القول ما إذا وافق بولتون على المثول أمام المحققين، وفق ما ذكرت "فرانس برس".