شكرا لقرائتكم خبر عن نواب البرلمان يواجهون وزير التموين بـ5 طلبات إحاطة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، 3 اجتماعات، يوم الثلاثاء المُقبل، لنظر 5 طلبات إحاطة مُقدمة من عدد من أعضاء البرلمان، جميعها مُوجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية.

ونستعرض فيما يلى موضوعات طلبات الإحاطة:

1- طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن عزم الحكومة بيع مخبز الشيخ زايد المليونى والمنشأ عام 2011، بتكلفة بلغت 48 مليون دولار من إدارة المنح والمساعدات بوزارة التموين، ما يعد إهدارًا للمال العام.

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2- طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن زيادة أسعار السلع فى البطاقات التموينية عن سعرها فى السوق، والتى يتم صرفها من خلال منافذ بيع التموين وأصحاب فروع جمعيتى.

3- طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور بشأن تضارب تصريحات الوزارة وقرار وزير التموين مع ما يطبق فى مكاتب التموين بخصوص إضافة الزوجات الذى تم نشره بتاريخ 24/9/2019، فى ظل رفض مكاتب التموين العمل بهذا القرار.

4- طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور بشأن عدم وجود موظف لتسليم البطاقات وتفعليها بمكتب تموين العمرانية (أ)، حيث تم إيقاف الحساب الإلكترونى الخاص به دون وجود بديل ودون أى دراسة للوضع القائم.

5- طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الغنى بشأن إصدار وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا بسحب الربط التموينى المقرر على شركتى (شمال القاهرة ومطاحن جنوب القاهرة والجيزة) وإسناده إلى مطاحن تابعة للقطاع الخاص.