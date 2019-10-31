شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية تكشف تفاصيل خطة استهداف البغدادي في سوريا والان مع التفاصيل
كشفت القيادة المركزية الأمريكية، في مؤتمر صحفي الأربعاء، تفاصيل خطة استهداف أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي في إدلب السورية.
وقال الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، في مؤتمر صحفي بواشنطن، إنه تم إعداد خطة لاعتقال البغدادي أو قتله، وذلك بعد ورود معلومات عن مخبأه.
ولفت إلى أن خطة استهداف البغدادي اشتملت على 3 مراحل، وكانت الأولوية تتمثل في تفادي وقوع ضحايا مدنيين، موضحا أنه تم استخدام طائرات بدون طيار لتحديد موقع زعيم تنظيم داعش الإرهابي.
وأكد ماكنزي أنه تمت مطالبة من في المجمع السكني المستهدف بالاستسلام، إلا أن البغدادي لجأ إلى نفق برفقة 3 أطفال.
ونوه بأن المجمع السكني للبغدادي كان يضم أطفالا، وعملية الاستهداف أسفرت عن مقتل 6 من عناصر داعش، كاشفا دفن رفات زعيم داعش الإرهابي في البحر خلال 24 ساعة من مقتله.
وتوقع قائد القيادة المركزية الأمريكية أن ينفذ داعش عمليات انتقامية إرهابية لمقتل البغدادي، مؤكدا في الوقت نفسه أن التنظيم لن يتمكن من السيطرة على أي حقول نفطية في سوريا.
ولفت ماكنزي إلى أن قوات سوريا الديمقراطية شاركت بالمعلومات، لكن العملية الميدانية كانت بقوات أمريكية فقط.
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