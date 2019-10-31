سويسرا ترفض التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية مع تركيا

المناطق - وكالات

اعترضت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ السويسري على مبدأ التبادل التلقائي للمعلومات مع تركيا قائلة إنه “لا ينبغي لسويسرا أن تنشط في التبادل التلقائي للمعلومات مع تركيا، إذ سيكون من الصعب القيام بذلك عندما ينتهك البلد القانون الدولي العام انتهاكا خطيرا”.

ويعد اعتراض لجنة الشؤون الاقتصادية الخاصة بالغرفة الثانية للسلطة التشريعية -مجلس الشيوخ-، كافيا لمنع المضي بمشروع في هذا الاتجاه، كان المجلس قد شرع به فعلا. ووافق مجلس الشيوخ على فتح التبادل التلقائي للبيانات المصرفية مع 19 دولة إضافية ابتداء من وقت مبكر 2021. وذكر مكتب مجلس الشيوخ أمس أنه اتخذ بالفعل خطوات معينة بشأن التبادل التلقائي للمعلومات مع تركيا، لكنه أوقف خطواته بناء على توصية اللجنة الاقتصادية.

وبحسب “الاقتصادية”، فسرت اللجنة قرارها بأن الحكومة التركية تنتهك القانون الدولي العام بشكل خطير، وأن الحكومة السويسرية نددت بشدة بهذه الانتهاكات. وأشار مجلس الشيوخ إلى أنه سيناقش في اجتماع قادم الموضوع من وجهة نظر سياسية مع أويلي ماورر، رئيس إدارة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ ورئيس الاتحاد السويسري في ذات الوقت. من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على تمديد التبادل التلقائي للمعلومات إلى 18 بلدا آخر بأغلبية 9 أصوات مقابل صوتين، والدول هي: أذربيجان، ألبانيا، باكستان، بيرو، ترينيداد وتوباجو، ساموا، سان مارتن، فانواتو، سلطنة عمان، غانا، كازاخستان، ماكاو، مالديف، نيجيريا، نيوي، وهولندا.