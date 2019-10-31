الجيش الليبي يتحفظ على زيارة المبعوث الأممي لمطار معيتيقة

أعرب الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، عن تحفظه على زيارة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لمطار معيتيقة مع مسؤول بالمليشيات الإرهابية.

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، في مؤتمر صحفي من بنغازي، إن مطار معيتيقة المدني، الذي يتحدثون عنه، هو جزء صغير من قاعدة عسكرية شاسعة تضم هناجر وطائرات عسكرية وعمودية خارج الخدمة، وتخضع لسيطرة مليشيا إرهابية تسمى مليشيا الردع الخاص.

ونوه المسماري باستخدام المليشيات المطارات المدنية في طرابلس ومصراتة وزوارة لاستجلاب الإرهابيين، في حين لم يستهدفهم الجيش الليبي لعدم التضييق على المدنيين بالمنطقة الغربية.

وأضاف أن المليشيات استهدفت عشوائيا منطقة الطويشة وقصر بن غشير، ما أسفر عن مقتل أسرة كاملة من والدين و4 أبناء.

وحول الوضع العسكري الميداني، أكد أن المعارك تنحسر حول مسرح العمليات من سرت إلى زوارة، سواء بالاستطلاع الأرضي أوالجوي والعمليات العسكرية القتالية، لافتا إلى أن القوات البرية والبحرية والجوية تتعامل مع أي هدف يهدد الجيش الليبي بالمنطقة.



وكشف المسماري أن الجيش الليبي تقدم إلى مناطق مهمة جدا بالعاصمة في محاور وادي الربيع وعين زارة وتاجوراء والخلاطات وصلاح الدين واليرموك والعزيزية.

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وبين أن حصيلة الاستهدافات الجوية هي تدمير 3 سيارات عسكرية كانت تنقل إرهابيين قرب اليرموك، وسيارة تحمل ذخيرة هاون بمنطقة الخلاطات، نتج عنه انفجار عنيف وتدمير عدد من السيارات المسلحة وقتل أكثر من 20 مليشياويا بالمنطقة.

وأوضح أنه تم تدمير مدفع هاون في منطقة الفلاح، بالإضافة إلى تدمير 4 سيارات مسلحة في جزيرة الدوران في العزيزية أسفرت عن مقتل عدد من المرتزقة الأفارقة مع المليشياوي أسامة الجويلي، كما تم استهداف راجمة عند كوبري الفروسية بطريق المطار ورصد تحركات المليشيات بالمنطقة.

كما كشف المسماري عن قيام القوات الجوية باستهداف عدة أهداف بمدينة مصراتة في شرق قاعدة مصراتة الجوية مع رصد للأفراد المليشياويين والإرهابيين والقضاء عليهم.

وتابع أنه تم استهداف دشم تستخدم لطائرات مسيرة و(م/ط) -مضاد للطائرات- في الكلية الجوية بمصراتة، وتم التعامل مع هذا التهديد من خلال طائرات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، وقد أقلعت هذه الطائرات من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها في الوقت نفسه والقضاء على هذا التهديد.

وشدد على نجاح الحملة الجوية في تحقيق أهدافها بكل دقة، وتدمير المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100% وعادت الطائرات لقواعدها سالمة.



وألمح إلى أن قوات الجيش الليبي استفادت من هذا الدعم الناري وتمكنت من تحقيق تقدمات واسعة في العاصمة طرابلس، فوصلت إلى مناطق المحمية بصرمان، وبوشيبة والكسارات.



وأشار إلى أن القوات تمكنت من القضاء على عدد من الإرهابيين أبرزهم الإرهابي المصنف من ضمن عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي سليمان جطلاوي، أحد عناصر مليشيا عمر المختار التي يقودها حسين الفيتوري الذي قتل 2016، وهو فرع تنظيم القاعدة في بنغازي، أحد عناصر سرية تقاتل في طرابلس بقيادة زياد بلعم.