شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ إب لـ "الخليج 365" : الانقلاب يثير النعرات ويدمر المؤسسات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

اتهم محافظ إب اللواء عبدالوهاب الوائلي أمس (الأربعاء) مليشيا الحوثي بإثارة النعرات والصراعات بين القبائل بهدف السطو على ممتلكات المدنيين، إضافة إلى تدمير مؤسسات الدولة الخدمية خصوصاً المستشفيات. وقال الوائلي في تصريحات خاصة لـ«الخليج 365» إن ما تمارسه المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران عمل ممنهج يهدف إلى تدمير التعاون والتكافل بين القبائل وتحويلها إلى مجتمعات متناحرة يسهل السيطرة عليها، لافتا إلى الاشتباكات بين أسرتي المروعي التي دعمها الحوثيون بالسلاح وأسرة الرشيدي التي سقط فيها قتيلان وعدد من الجرحى. وعزا ذلك إلى خشية المليشيا من تحركات أبناء إب خصوصاً بعد وصول قوات الشرعية إلى تخوم المحافظة. وحذر الوائلي من أن المليشيا تتعمد نشر الفوضى والانفلات الأمني في المحافظة وتمارس عبر عصاباتها عملية السطو على الممتلكات بما فيها أراضي الدولة التي تشكل الغالبية من الأراضي الزراعية في المحافظة، فضلاً عن الابتزاز المالي وفرض الإتاوة على المزارعين، متوعداً بمحاسبة كل من سفك الدماء في إب. ووجه المحافظ تحذيرا إلى اليمنيين من شراء أراضي الدولة أو المتاجرة فيها، موضحاً أنها لاغية ولا سند قانوني لها وسيتم استعادة كل أملاك الدولة حتى وإن جرى البناء عليها.

وكانت مصادر قبلية كشفت لـ«الخليج 365» توتر الأوضاع بين قبيلة المروعي التي شجعتها المليشيا على الاعتداء على قبيلة الرشيدي مستغلة وجود ثارات قديمة بين القبيلتين.