شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف القتلى والجرحى خلال أسبوع من الاحتجاجات العراقية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (بغداد)
قتل مئة شخص على الأقل وأصيب 5500 آخرون بجروح في أسبوع من الاحتجاجات العنيفة التي يشهدها العراق، بحسب ما أعلنته اليوم ( الأربعاء) المفوضية العراقية الحكومية لحقوق الإنسان.
وتشمل هذه الحصيلة مجموع القتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية منذ استئناف الموجة الثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة يوم الخميس الماضي، بحسب المفوضية، التي لم تتمكن من تحديد تواريخ الوفيات لصعوبة جمع المعلومات.
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