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آلاف القتلى والجرحى خلال أسبوع من الاحتجاجات العراقية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (بغداد)

قتل مئة شخص على الأقل وأصيب 5500 آخرون بجروح في أسبوع من الاحتجاجات العنيفة التي يشهدها العراق، بحسب ما أعلنته اليوم ( الأربعاء) المفوضية العراقية الحكومية لحقوق الإنسان.

وتشمل هذه الحصيلة مجموع القتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية منذ استئناف الموجة الثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة يوم الخميس الماضي، بحسب المفوضية، التي لم تتمكن من تحديد تواريخ الوفيات لصعوبة جمع المعلومات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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