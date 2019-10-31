شكرا لقرائتكم ليبيا.. الجيش يدمّر قاعدة للطائرات المسيرة بمصراتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الجيش الليبي إن قواته الجوية نفذت غارات جوية على مواقع متفرقة بالكلية الجوية بمصراتة، دمّر خلالها قاعدة تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيّرة.

وأوضح الجيش في بيان، مساء الأربعاء، أن الاستخبارات التابعة له رصدت أماكن متفرقة في الكلية الجوية بمصراتة تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة، قام سلاح الجو بالتعامل مع هذا التهديد، حيث أقلعت الطائرات من عدة قواعد واستهدفت المواقع في نفس الوقت ودمرتها، مشيرا إلى أن هذه الغارات حققت أهدافها بكل دقة ودمرت المرافق المستخدمة بنسبة 100%، وعادت لقواعدها سالمة.

وبالتوازي مع ذلك، وجهّ سلاح الجوّ التابع للجيش الليبي، عدة ضربات على مواقع تابعة لقوات الوفاق في محور العزيزية بطرابلس، وكذلك تمركزات في مدينة مصراتة.

وحول تطورات الأوضاع، قال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن القوات التابعة لحكومة الوفاق، أصبحت تترنح أمام تقدم قوات الجيش بخطى ثابتة نحو وسط طرابلس.