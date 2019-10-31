شكرا لقرائتكم مقابلة خاصة مع مستشار ترمب: الوقت غير مناسب لخطة السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في مقابلة خاصة مع العربية والحدث، قال مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشؤون المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، جيسن جرينبلات، إن الوقت غير ملائم الآن للإعلان عن خطة السلام المرتقبة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأعرب عن أمله ان يتم نشر الخطة في وقت لاحق عندما تسمح الظروف، لأن جهودا كبيرة بذلت لوضعها.

وأضاف: "لا اعتقد ان الظروف يمكن ان تكون مثالية في اي وقت لنشر الخطة، لكن سيكون الأمر تراجيديا لكل الاطراف اذا لم تر النور. اعتقد أن هناك الكثير من المنافع التي ستعود على اسرائيل والفلسطينيين والمنطقة بأكملها من هذه الخطة، ولن يكون من السهل على كل الاطراف الاتفاق، لكن عندما سنعلن عنها، سيدرك الجميع اننا عملنا بمثابرة، وثمة حلول للجميع، لكن الطريق للوصول إليها سيكون طويلا ومعقدا".

Advertisements

وقال المستشار، الذي سيترك منصبه نهاية الشهر لأسباب شخصية، ان القدس لا تزال من القضايا العالقة، وعلى اسرائيل ان تقدم تنازلات وكذلك الفلسطينين.

وذكر أنه تعلم الكثير عن الفلسطينيين خلال عمله في البيت الأبيض، ونصحهم أن لا يصدقوا ما تنشره الصحف عن خطة السلام.

وتابع: "كنا واضحين بأنه لا توجد خطة سلام لا تتطلب من الطرفين تقدمين تنازلات جدية، وقضينا 3 سنوات في وضع التفاصيل التي تتضمن تنازلات من الجميع، ولكن الولايات المتحدة لا تستطيع ان تفرض اي حلول على الاطراف بالقوة، والاتحاد الاوروبي لا يستطيع فرض حل، ولا الامم المتحدة، فقط هم الاسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون هناك، ويتعبدون هناك، ويموتون هناك، ويكسبون رزقهم هناك، الذين يستطيعون تحديد مصير هذه الصفقة، ونحن فقط نساعدهم".

وحول سياسات إيران، وصف جرينبلات طهران بأنها الخطر الأكبر في المنطقة.