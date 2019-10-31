مقتل 17 شخصا في عملية ضد عصابات الاتجار بالمخدرات في البرازيل

قتل 17 شخصا بمدينة ماناوس شمال البرازيل خلال عملية نفذتها قوات ​الأمن​ التي تدخلت لفض نزاع بين فصائل متناحرة من عصابات الاتجار ب​المخدرات​.

وأكدت وزارة الأمن لولاية الأمازون في بيان لها، أن "الأفراد تبادلوا ​إطلاق النار​ مع رجال ​الشرطة​، وأصيبوا بطلقات نارية قبل أن يتم تحويلهم إلى المستشفى، أين تم تأكيد وفاتهم".

وتعتبر العصابات المتنافسة على تهريب المخدرات منطقة ​الشمال​ معبرًا استراتيجيًا لنقل مادة ​الكوكايين​، التي يتم إنتاجها في ​كولومبيا​ و​فنزويلا​ و​بوليفيا​.