"قسد": كبدنا المهاجمين 65 قتيلا و20 جريحا في العمليات القتالية خلال 24 ساعة

أعلنت "​قوات سوريا الديمقراطية​" عن حصيلة العمليات العسكرية خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن المعارك مستمرة مع ​الجيش التركي​ والفصائل السورية الموالية له في عدد من مواقع الاشتباك.

وأشارت، في بيان، إلى أن "قواتنا انسحبت وفقا لاتفاقية وقف ​إطلاق النار​ بين الجهات المعنية من المواقع المطلوبة وأخذت قوات حماية الحدود السورية مواقعها وتمركزت هناك"، مؤكدا أن "الجيش التركي والفصائل الموالية له، حتى مع اعلان الاتفاقية، لا تزال تهاجم نقاط تمركز قوات الجيش السوري في هذه الأماكن بكل ما لديها من قوة وبالأسلحة الثقيلة والطيران الحربي".

وذكر البيان حصيلة العمليات على الشكل التالي:

"الدرباسية

يستمر الجيش التركي بهجماته بالمدفعية وقذائف الدبابات على المناطق السكنية، كما هاجمت الفصائل السورية المسلحة الموالية له قرية عنق الحلوة.

وتمكن مقاتلونا من صد الهجمة، وقتل في العملية أكثر من 60 مسلحا وجرح 20 آخرون من المهاجمين، فيما قتل من جانبنا جنود وتم أسر عدد آخر وهم الآن بيد المسلحين والجيش التركي.

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تل تمر و​رأس العين​

هاجم الجيش التركي والفصائل الموالية له وبالدبابات والقذائف قرى عريشة وصالحية وعبد السلام، فيما صدت قواتنا الهجمات، وكبدت المهاجمين خسائر بالأرواح والمعدات.

​تل أبيض​ و​عين عيسى​

صدت قواتنا هجوما للفصائل المسلحة الموالية للجيش التركي على قرى قزالي وكور كيحا، وعفدكي، وكبدته 15 قتيلا وعددا من الجرحى".

ولفتت "قسد" إلى أن حصيلة خسائر "قسد" كانت قتيلا و6 جرحى، فيما تم أسر عدد من مقاتليها بيد الجيش التركي والفصائل السورية المسلحة الموالية له".

