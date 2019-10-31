ملك السعودية ورئيس البرازيل شهدا تبادل أربع اتفاقيات تعاون بين البلدين

عقد ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مباحثات رسميّة مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو. وتمّ خلال المباحثات، استعراض العلاقات بين السعودية والبرازيل وفرص تطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافّة.
وقد شهد الملك سلمان وبولسونارو تبادل أربع اتفاقيّات تعاون بين حكومتي السعودية والبرازيل: اتفاقيّة تعاون في مجال الدفاع، اتفاقية بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي، ومذكرة تفاهم في مجال جودة وسلامة وفعاليّة المنتجات الصحيّة ومستحضرات التجميل.
وقد حضر المباحثات ومراسم تبادل الاتفاقيّات، عدد كبير من المسؤولين من كلا البلدين.
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