حمدوك: الحكومة الانتقالية حريصة على تحقيق السلام بالسودان

أكد رئيس ​مجلس الوزراء​ ​السوداني​ ​عبد الله حمدوك​ "حرص ​الحكومة​ الانتقالية على "تنفيذ خطتها في وقف الحرب، واستكمال عملية بناء ​السلام​"، مشدداً على "ضرورة ​القضاء​ على الجذور المسببة للحرب، وأهمية إشراك ​المرأة​ في كل خطوات السلام باعتبارها الشريحة الأكثر تضرراً من ويلات الحروب". ودعا إلى "ضرورة إرجاء عملية اختيار حكام الأقاليم والمجلس التشريعي لحين استكمال خطوات السلام"، مؤكداً "انتهاء الحرب بعد سقوط نظام الرئيس السوداني المعزول ​عمر البشير​".

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