أعلنت وزارة الخارجية الكويتية عن أنه "تمّ إدارج 21 كيانًا و4 أشخاص على قائمة الإرهاب بالشراكة مع مجلس التعاون وأميركا".
وكان مركز استهداف تمويل الإرهاب قد أدرج شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للحرس الثوري الإيراني وحزب الله على قائمة الإرهاب، وأوضح أن "الشركات المستهدفة تقدم الدعم المالي لقوات الباسيج الإيرانية".
ولفت الى أن "العقوبات الجديدة تعبّر عن موقف موحد من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة لمنع إيران من تصعيد أنشطتها الإرهابية"، مشددًا على أن "الإجراءات الجديدة تؤكد أهمية الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا في مكافحة الإرهاب".
وقد صنّف المركز قوات الباسيج منظمة إرهابية، وقد أدرج على قائمة الإرهاب كلّ من البنك الفارسي وبنك سينا الإيرانيين وشركتي آصفهان للحديد وآنديشة مهفاران للاستثمار، بالإضافة الى بنكي "اقتصاد مهر" و"ملة" الإيرانيين.
يذكر أن المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب تأسس في شهر أيار من عام 2017 في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية (رئاسة أمن الدولة) والولايات المتحدة الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الكويت: إدارج 21 كيانا و4 أشخاص على قائمة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.