خارجية الكويت: إدارج 21 كيانا و4 أشخاص على قائمة الإرهاب

أعلنت ​وزارة الخارجية​ الكويتية عن أنه "تمّ إدارج 21 كيانًا و4 أشخاص على قائمة الإرهاب بالشراكة مع مجلس التعاون و​أميركا​".

وكان مركز استهداف ​تمويل الإرهاب​ قد أدرج شبكة من الشركات و​المصارف​ والأفراد الداعمين للحرس الثوري ال​إيران​ي و​حزب الله​ على قائمة الإرهاب، وأوضح أن "الشركات المستهدفة تقدم الدعم المالي لقوات الباسيج الإيرانية".

ولفت الى أن "العقوبات ​الجديدة​ تعبّر عن موقف موحد من ​دول مجلس التعاون​ الخليجي و​الولايات المتحدة​ لمنع إيران من تصعيد أنشطتها الإرهابية"، مشددًا على أن "الإجراءات الجديدة تؤكد أهمية الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا في ​مكافحة الإرهاب​".

وقد صنّف المركز قوات الباسيج منظمة إرهابية، وقد أدرج على قائمة الإرهاب كلّ من البنك الفارسي وبنك سينا الإيرانيين وشركتي آصفهان للحديد وآنديشة مهفاران للاستثمار، بالإضافة الى بنكي "​اقتصاد​ مهر" و"ملة" الإيرانيين.

يذكر أن المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب تأسس في شهر أيار من عام 2017 في العاصمة ​السعودية​ ​الرياض​، برئاسة مشتركة بين ​المملكة العربية السعودية​ (رئاسة ​أمن الدولة​) و​الولايات المتحدة الأميركية​.