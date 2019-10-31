وزارة البناء الروسية تؤكد استعدادها لدعم شركات البناء في دخول السوق السعودية

أكّد نائب وزير ​البناء​ والإسكان الروسي نيكيتا ستاسيشين، على هامش منتدى "100+روسيا"، أن "الوزارة مستعدة لدعم جميع شركات المقاولات الروسية المهتمة بدخول سوق الإسكان في ​السعودية​"، مشيرًا الى أن "الوفد الروسي الذي رافق الرئيس ​فلاديمير بوتين​، خلال زيارته للسعودية، ضم ممثلي شركة "بيك" الروسية للبناء، ومعهد تطوير الإسكان "دوم.أر أف".

ولفت ستاسيشين إلى أن "السعوديين مهتمون للغاية بتقنيات شركة "بيك" ونهجها لبناء المساكن الصناعية، ولديهم حاجة كبيرة لتشييد أبنية جديدة. ولكن على الرغم من وجود الكثير من شركات البناء الأجنبية في السعودية، إلا أنه لا توجد أي شركة روسية بينها".

وذكر أن "الظروف المناخية في المملكة، تجعل العمل هناك صعبًا، من الناحية التكنولوجية: درجة حرارة الجو عالية وتترافق بعواصف رملية قوية.

ووقعت حكومتا الدولتين، على هامش الزيارة التاريخية، التي قام بها بوتين، إلى ​الرياض​، الشهر الحالي، نحو 20 اتفاقية ومذكرة تعاون، في مختلف المجالات.

