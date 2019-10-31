الدفاع السورية لعناصر "قسد": للانخراط في الجيش لمواجهة العدوان التركي

أعلنت ​وزارة الدفاع السورية​ أن "​القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة​ وبعد بسط سيطرتها على مناطق واسعة من ​الجزيرة​ السورية تدعو عناصر المجموعات المسماة "قسد" إلى الانخراط في وحدات ​الجيش​ للتصدي للعدوان التركي الذي يهدد ​الأراضي السورية​"، مؤكدةً أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مستعدة لاستقبال العناصر والوحدات الراغبين بالانضمام إليها من هذه المجموعات وتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والمطلوبين أمنياً".

وفي بيان لها، أكدت الدفاع السورية "أننا في ​سوريا​ نواجه عدواً واحداً ويجب أن نبذل مع أبناء سورية الموحدة من عرب وأكراد دماءنا لاسترداد كل شبر من أراضي سوريا الحبيبة".