الدفاع التركية: المباحثات مع الوفد الروسي تناولت تطبيق اتفاق سوتشي

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن "المباحثات مع الوفد العسكري الروسي تناولت تطبيق بنود اتفاق سوتشي بخصوص المنطقة الآمنة في شمال سوريا"، مشيراً إلى "اختتام المباحثات التي احتضنتها العاصمة أنقرة بين 28 و30 تشرين الأول مع الوفد الروسي من أجل تخطيط الأنشطة العسكرية المزمعة في إطار الاتفاق المبرم مع روسيا في مدينة سوتشي يوم 22 تشرين الأول".
ولفت إلى أن "المباحثات جرت في أجواء إيجابية وبناءة، وتناولت تطبيق القضايا التكتيكية والفنية المتعلقة بتطبيق بنود اتفاق سوتشي بين البلدين على الأرض"، مشيراً إلى أن "التنسيق بين الجانبين سيستمر".
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