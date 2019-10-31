أكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن "شركة "غازبروم" مستعدة للعمل البناء في موضوع ضخ ​الغاز​ الروسي إلى ​أوكرانيا​ وبسعر متدن كثيرا".

ولفت بوتين، في ختام المباحثات مع رئيس وزراء ​هنغاريا​ ​فيكتور أوربان​، أنه "يتعين على ​روسيا​ وأوكرانيا، التخلي عن المطالب المتبادلة بشأن النزاع على الغاز من الجانبين والتخلص من العبثية".

وأشار الى أنهم "يحاولون عبر المحاكم الأوكرانية، إلزام "غازبروم" دفع مبلغ 7 مليارات ​دولار​ على احتكارها لسوق الترانزيت، على الرغم من أن الشركة الروسية، لا تنقل أي شيء في الواقع، عبر أوكرانيا، بل تقوم بذلك شركة أوكرانية".

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كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: يجب إلغاء المطالب المتبادلة حول الغاز بين روسيا وأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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