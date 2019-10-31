الحريري طلب إلى جمهور "المستقبل" ومناصريه الامتناع عن العراضات بالشوارع

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، أنّ "مع تقديري لكلّ مشاعر التعاطف العفويّة، أُكرّر الطلب إلى جمهور "​تيار المستقبل​" ومناصريه الامتناع عن العراضات في الشوارع، والتزام التعاون مع ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الحفاظ على الهدوء ومنع أيّ انزلاق إلى الاستفزازات، مهمّتنا جميعًا الآن".