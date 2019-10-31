أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، أنّ "مع تقديري لكلّ مشاعر التعاطف العفويّة، أُكرّر الطلب إلى جمهور "تيار المستقبل" ومناصريه الامتناع عن العراضات في الشوارع، والتزام التعاون مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الحفاظ على الهدوء ومنع أيّ انزلاق إلى الاستفزازات، مهمّتنا جميعًا الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري طلب إلى جمهور "المستقبل" ومناصريه الامتناع عن العراضات بالشوارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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