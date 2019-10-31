الجيش: توقيف سوريَين في بيروت لإقدامهما على ترويج عملة لبنانية مزورة

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "بتاريخه، أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات​ في مدينة ​بيروت​ كلًّا من السوريَين "م. أ" و"ع. ح" لإقدامهما على ترويج عملة لبنانية مزوّرة".

وأوضحت في بيان، أنّها "قد ضبطت بحوزة الأوّل مبلغًا ماليًّا من فئة الـ50000 ليرة لبنانية يسعى لترويجه، وبحوزة الثاني كميّة من العملات المزوّرة من فئات مختلفة"، لافتةً إلى أنّ "التحقيق بوشر مع الموقوفَين بإشراف ​القضاء​ المختص".