الأحرار: لتشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين مستقلين تضع قانون انتخاب عصريا

جدّد المجلس الأعلى لـ"​حزب الوطنيين الأحرار​"، اثر اجتماع استثنائي برئاسة رئيس الحزب ​دوري شمعون​، في البيت المركزي للحزب - ​السوديكو​، التحية لـ"انتفاضة ​الشعب اللبناني​ المجيدة والبعيدة عن أيّ اعتبار مناطقي او طائفي"، معلنًا "استمرار دعمنا لها ولأنشطتها تحقيقًا للأهداف الّتي أَعلنت عنها".

وأثنى في بيان، على "خطوة رئيس الوزراء ​سعد الحريري​ استقالة حكومته الّتي لبّت أحد مطالب الانتفاضة"، داعيًا إلى "تشكيل حكومة مصغّرة فورًا من اختصاصيّين مستقلّين، يكون في رأس أولويّاتها: وضع ​قانون انتخاب​ عصري وعادل على أساس ​الدائرة الفردية​ وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، يتبعه تجديد للمؤسّسات الدستوريّة؛ وصولًا إلى قيام ​الدولة المدنية​ الّتي ينشدها اللبنانيون والّتي تُشكّل أحد المرتكزات الرئيسيّة الّتي تأسّس عليها "حزب الوطنيين الأحرار". بالإضافة إلى معالجة الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة الحرجة".

وأكّد الحزب أنّ "في طليعة مطالبه يأتي تكريس استقلاليّة القضاء والكف عن التدخّل في شؤونه، بأن يتمّ تكوين ​مجلس القضاء الأعلى​ بواسطة الجسم القضائي نفسه، لكي يتمكّن من القيام بواجباته، بدءًا ب​محاربة الفساد​ والمفسدين، واسترداد الأموال العامة المنهوبة، بعيدًا من أيّ تأثير خارجي".

وأعرب عن إدانته "الاعتداءات المبرمَجة الّتي حصلت بالأمس في ​وسط بيروت​ والّتي مارسها أصحاب القمصان السود في تكرار لعمليّة ​7 أيار​ المشؤومة"، مطالباً بـ"محاسبتهم لا سيما وانّهم معروفون بوجوههم وأسمائهم وبمرجعيّاتهم السياسيّة".