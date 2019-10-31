أعربت نقابة المصورين الصحافيين في لبنان، عن استنكارها "ما تعرّض له الإعلاميون جميعًا خلال تغطيتهم للتظاهرات والأحداث الّتي يمرّ بها لبنان".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "المصورين الصحافيين هم عين المواطن وضميره الحي في نقل الحقائق عبر الصورة والحقيقة لكلّ ما يجري في وطننا". وناشدت الجميع "تحييد الإعلاميين والمصورين لأنّهم ليسوا جهةً، وهم ينقلون الواقع كما هو".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المصورين الصحافيين استنكرت ما تعرض له الإعلاميون خلال تغطيتهم للتظاهرات والأحداث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.