نقابة المصورين الصحافيين استنكرت ما تعرض له الإعلاميون خلال تغطيتهم للتظاهرات والأحداث

أعربت ​نقابة المصورين الصحافيين​ في ​لبنان​، عن استنكارها "ما تعرّض له الإعلاميون جميعًا خلال تغطيتهم للتظاهرات والأحداث الّتي يمرّ بها لبنان".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "المصورين الصحافيين هم عين المواطن وضميره الحي في نقل الحقائق عبر الصورة والحقيقة لكلّ ما يجري في وطننا". وناشدت الجميع "تحييد الإعلاميين والمصورين لأنّهم ليسوا جهةً، وهم ينقلون الواقع كما هو".