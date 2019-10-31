الارشيف / اخبار العالم

نقابة المصورين الصحافيين استنكرت ما تعرض له الإعلاميون خلال تغطيتهم للتظاهرات والأحداث

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعربت ​نقابة المصورين الصحافيين​ في ​لبنان​، عن استنكارها "ما تعرّض له الإعلاميون جميعًا خلال تغطيتهم للتظاهرات والأحداث الّتي يمرّ بها لبنان".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "المصورين الصحافيين هم عين المواطن وضميره الحي في نقل الحقائق عبر الصورة والحقيقة لكلّ ما يجري في وطننا". وناشدت الجميع "تحييد الإعلاميين والمصورين لأنّهم ليسوا جهةً، وهم ينقلون الواقع كما هو".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المصورين الصحافيين استنكرت ما تعرض له الإعلاميون خلال تغطيتهم للتظاهرات والأحداث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا