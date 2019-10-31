انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ سعد يتحدث فيه في ​بيت الوسط​. ويقول ​الحريري​ في الفيديو: "استفادوا مني وسرقوا مني وبالآخر عم يزايدو عليي، أديش استفادوا وأديش سرقوا مني. وصار في لايحة اليوم وكل واحد جايي حسابو باذن الله".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحريري في فيديو مسرب: سرقوا مني وبالآخر عم يزايدو عليي وكل واحد جايي حسابو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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