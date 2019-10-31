النشرة: قطع طرقات جب جنين وغزة وحوش الحريمة في البقاع الغربي

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ عن قطع طرقات ​جب جنين​ وغزة و​حوش الحريمة​ في ​البقاع الغربي​، كما قطع الطريق عند تقاطع بر الياس المرج.

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