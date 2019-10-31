قيادة الجيش:ما يتم تداوله عن اعلان حال الطوارىء في البلاد عار من الصحة

لفتت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان الى أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت بياناً يُزعم أنه صادر عن قيادة الجيش لإعلان حالة الطوارىء و​حظر التجول​ في المناطق اللبنانية، يهمّ هذه ​القيادة​ أنّ تنفي صحة هذا البيان والمعلومات الواردة فيه"، داعية المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات والتأكّد من صحّة المعلومات التي تصدر عن هذه القيادة على مواقعها الرسمية".

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