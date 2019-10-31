النشرة: مسيرة سيارة جالت في قرى وبلدات منطقة حاصبيا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن محتجين من منطقة حاصبيا، نظموا مسيرة ​سيارة​ جابت العديد من قرى وبلدات المنطقة رافعين الاعلام اللبنانية مرددين الهتافات والأناشيد الوطنية وطالبوا باستمرار إقفال الدوائر والمؤسسات الحكومية وكذلك ​المدارس الرسمية​ والخاصة في المنطقة يوم غد وحتى تحقيق كامل مطاليبهم.

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