طقس يوم غد قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا خريفيا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم الجمعة حيث يتقلب تدريجياً.

وتوقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف ب​درجات الحرارة​ كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات يتحول تدريجياً الى غائم مع تساقط ​أمطار​ متفرقة ومتقطعة تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح أحياناً.

السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية.