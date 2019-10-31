طقس يوم غد قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا خريفيا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم الجمعة حيث يتقلب تدريجياً.
وتوقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات.
الجمعة: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات يتحول تدريجياً الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة ومتقطعة تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح أحياناً.
السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية.
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