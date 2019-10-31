لفت النائب ​جميل السيد​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "​شائعات​ عشوائية الليلة من كل الأنواع تُرمى في وسائل التواصل الإجتماعي لخلق تحريض طائفي وتوتّر أمني في البلد"، مشددا على أنه "مطلوب الوعي والتروّي وعدم الإنجرار وراء الغرائز بما يضمن تحقيق المطالب الشعبية المحقّة. خذوا ​الأخبار​ من مصادرها الرسمية وليس من مصادر مجهولة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيد: مطلوب الوعي والتروّي وعدم الإنجرار وراء الغرائز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.