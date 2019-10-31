وهاب: لا أحد يرغب بعودة الحريري الى سدة رئاسة الحكومة حتى الآن من الاكثرية

أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ أن "غالبية من كانوا بالساحات هم ناس موجوعين، كنا نحكي وجعهم ولا احد يسمع اوجاعهم، وذلك لان من هم ب​السلطة​ تماسيح لا يشعرون بوجع احد"، مشيراً الى أن "المشاروات تحصل ولا احد يرغب بعودة رئيس الحكومة المستقيل ​سعد الحريري​ الى سدة ​رئاسة الحكومة​ حتى الآن من ​الاكثرية​".

وفي حديث تلفزيوني له، اوضح وهاب "أنني قلت ل​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ انه لدينا مشكلة جدية كانت سببا أساسيا بإنزال الناس على الشارع وهي فقدان الكرامة الانسانية لدى المواطنين"، لافتاً الى أن "الناس نزلت الى الشارع، ولا أحد يخبرني عن المؤامرة، فطبيعي لهذه التحركات أن يدخل عليها الناس"، مشيراً الى أن "الدكتور والمهندس والمحامي وكثير من الناس المحترمين كانوا يشاركون بهذه ​الثورة​، فهل يقال عنهم متآمرين".

وأشار الى أنه "قد تم الوصول الى تسوية رئاسية وملاحق بالتسوية، ثم توسعت التسوية، وبرأيي أن كل هذه كانت أخطاء فادحة، والتسوية سقطت اليوم مع استقالة الحكومة وخربت البلد"، معتبراً ان "سعود التوية الرئاسية خرب البلد وسوقوطها خرب البلد أيضا لأن الشروط التي وضعت كانت قاسية جدا على اللبناني وشروط القبول كانت قاسية جدا وكبلت الكثير من القوى السياسية".

وتسائل وهاب "ما علاقة ​حزب الله​ بكل هذه التركيبة الفاسدة ليحميها؟"، مشيراً الى ان "حزب الله يحمي البلد ولا يحمي المنظومة اضطر ليظهر وكأنه يحمي تركيبة لا علاقة له فيها وليس شريكا لها واضطر ليحميها، ولكن خذلته الشركة".

وأشار الى "أنني أقترح على حزب الله ان يغير تحالفاته، هناك قوى تغييرية جدية ظهرت في الشارع، وهناك قوى وطنية قادرة على التغيير كاليسار مثلا كانت شعاراتهم ممتازة".

واعتبر وهاب ان "رئيس تيار "المردة" ​سليمان فرنجية​ ليس مضطرا بالتورط ب​يوسف فنيانوس​ وزيرا للاشغال وفنيانوس لا يبيض له وجهه، ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ليس نضطرا لان يسمي ​علي حسن خليل​ والأخير لا يبيض له وجهه، يجب على القوى أن تعطي الأفضل".