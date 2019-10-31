مصادر "النشرة": استعراضات انصار الحريري تهدف لإعادة تكليفه بتأليف الحكومة

تحدث مطّلعون سياسيون أن ما يجري من استعراضات في الشوارع من قبل مناصري تيار "المستقبل" يتم بناء على توجيهات سياسية وبمواكبة من اجهزة امنيّة. وقال المطّلعون لـ"النشرة" أن الهدف من تلك الاستعراضات التي تحولّت الى مواجهات مع ​الجيش​ بعد ​قطع الطرقات​ على المواطنين هو اعادة فرض رئيس ​الحكومة​ المستقيل ​سعد الحريري​ في عملية التكليف لتأليف الحكومة العتيدة، خصوصا ان معلومات مؤكدة وصلت الى ​بيت الوسط​ تفيد بعدم رغبة الأكثرية النيابيّة تسمية الحريري بعد استقالته.

وتحدثت المعلومات عن ان المشهد يشبه ما حصل في الشوارع عندما جرى تكليف رئيس الحكومة الأسبق ​نجيب ميقاتي​، لكن "المستقبل" يسارع الآن الى إظهار رفضه قبل فوات الآوان.

وقالت مصادر مطّلعة ايضا لـ"النشرة" إن الحريري "لا يرغب فقط بإعادة تكليفه، بل بفرض شروطه في عملية التأليف لجهة استبعاد اسماء او تحديد حصص في التوزيع الحكومي".

لكن المصادر اوضحت ان "تلك الاستعراضات تزيد الامر تعقيدا ولا توصل الى نتيجة".