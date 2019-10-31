أكّد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، تعليقًا على ما تتداول به وسائل التواصل الاجتماعي، عن دعوة للتظاهر والتواجد والانتشار حول مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، عند الساعة الرابعة من عصر يوم السبت في الثاني من تشرين الثاني المقبل"، أنّ "هذه الدعوة المدسوسة، يُراد منها الفتنة وإغراق البلاد في مزيد من الفوضى".
ودعا في بيان، "جميع الأخوة الحركيين، وأنصار "حركة أمل" ومحبّي ومؤيّدي بري"، "البقاء في قراهم ومنازلهم وأعمالهم درءًا للفتنة ووأدها، وتفويت الفرصة على الساعين لزعزعة استقرار لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب بري عن الدعوة المتداولة للتظاهر حول عين التينة: دعوة مدسوسة يراد منها الفتنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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