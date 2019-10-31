كريدية نفى المعلومات المتداولة عن اتخاذ قرار بقطع خدمة الإنترنت

شدد رئيس ​هيئة أوجيرو​ ​عماد كريدية​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "المعلومات المتداولة عن اتخاذ قرار بقطع خدمة الإنترنت لا تمت الى الحقيقة والواقع بصلة".

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