اهالي برجا يفتحون في هذه الاثناء طريق الجية

يعمد أهالي برجا في هذه الاثناء على ​فتح طريق​ ​الجية​.

وكان المعتصمون قد اعادوا بعد ظهر اليوم إقفال أوتوستراد الجية بالسواتر الترابية بعد ان تم فتحه.

وكانت قد أفادت غرفة "التحكم المروري" بأن "الطريق عند مفرق الجية أعيد إقفالها وتحويل السير إلى الطريق البحرية".