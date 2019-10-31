رئيس الجامعة اللبنانية دعا إلى استئناف التدريس يوم غد الخميس

أعلنت رئاسة "​الجامعة اللبنانية​" في بيان، أنّ "بعد التشاور مع عمداء الكليّات والمعاهد ومع مدراء الفروع، يدعو رئيس "الجامعة اللبنانية" البروفيسور ​فؤاد أيوب​ إلى استئناف التدريس يوم غد الخميس الواقع فيه 31 تشرين الأول 2019. كما يدعو إلى تكثيف الدروس واعتبار يوم السبت يوم تدريس عند اللزوم".

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