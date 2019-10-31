شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كامل يُعلن تجميد عضويته بمجلس نقابة الصحفيين بسبب أزمة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، تجميد عضويته بمجلس النقابة لحين إنتهاء الأزمة مع رئيس نادى الزمالك مع الصحفيين، بما يحفظ حقوق الصحفيين.

وقال كامل فى بيان وجهه لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، "احتراماً لثقتكم التى أعتز بها، والتكليف الذي شرفتموني به، والتزاماً بعهدي معكم على الصراحة والشفافية".

وأوضح أنه دخل هذه المواجهة بجوار نقيب الصحفيين حين استدعى الواجب النقابي دفاعاً عن أعضاء الجمعية العمومية وكرامة المهنة، قائلا: "لم تكن في أي لحظة معركة شخصية ولن تكون".

وأعلن فى ختام بيانه،"من هذا المنطلق ورفضا لمحاولات البعض تحويل الأمر لخناقة شخصية، على غير الحقيقة فأنا أعلن تجميد عضويتي بمجلس نقابة الصحفيين لحين إنهاء هذه الأزمة بما يحفظ كرامة النقابة وحقوق الزملاء".