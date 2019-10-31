الحمدوك يبحث مع وفد أوروبي دعم جهود الحكومة السودانية لتحقيق السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):

بحث رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، مع وفد رفيع من الاتحاد الأوروبي، أوجه التعاون بين السودان والاتحاد الأوروبي، في المجالات المختلفة، وكيفية دعم جهود الحكومة الانتقالية لإيقاف الحرب وبناء السلام وتحقيق الاستقرار في السودان.

وذكر بيان لمجلس الوزراء السوداني، أن حمدوك التقى مساء اليوم الأربعاء، وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة جان كريستوف بيليارد، نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي (نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي).

وكان وفد الاتحاد الأوروبي، أعلن أن دول المجموعة الأوربية ستقدم للسودان منحة بقيمة ٢٠٠ مليون يورو، وستقوم لاحقا بتقديم دفعات قيمة مبالغها ١٤١ مليون يورو، و ١٠٠ مليون يورو، و ٢٥ مليون يورو، للمساعدات الإنسانية.

والتقت وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله، في وقت سابق اليوم، الوفد الأوروبي، برئاسة جان كريستوف بيليارد، والذي يضم المدير العام للتعاون الدولي والتنمية في المفوضية الأوروبية، كوين دوينز، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، ألكساندر روندوس.