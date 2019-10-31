رضا حجازي يشارك في مؤتمر دولي عن التعليم بالمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

شارك الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، في المؤتمر الدولي حول تعليم القراءة والكتابة باللغة العربية والرياضيات في الصفوف الابتدائية ، والذي عقد في الفترة من 28 إلي 30 أكتوبر الجاري بمدينة الرباط بالمغرب، بحضور مجموعة من المختصين والخبراء من الوكالة الأمريكية للتنمية.

وقال الدكتور رضا حجازي إن المؤتمر يأتي في ضوء التحرك الدولي نحو دعم تعلم القراءة والكتابة والحساب في التعليم الابتدائي من خلال التنظيم بين الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ووزارة التربية بالمملكة المغربية، مضيفا أن معجب بنموذج ريدنج ماترز (Reading Matters) حيث تناول سبعة صناديق (مكونات) اثبتت الدلائل أهميتها الشديدة في اكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب وهي: المرشدون، والإداريون، والمعلمون، والنصوص، والممارسة الإضافية، والتقييم المنتظم، والمعايير، وتمثل الحروف الاولي من هذه الكلمات اسم النموذج ريدنج ماترز (Reading MATTERS).

وأضاف حجازي أن النموذج أكد أهمية قناعة مدير المدرسة بالتطوير ودوره الفاعل في تحقيق ذلك وكذلك دور التوجيه والإرشاد في بناء قدرات المعلمين وتفعيل التدريب علي مستوي المدرسة باعتبار المدرسة وحدة التطوير وكذلك دوائر التعلم من خلال التشبيك بين عدد من المدارس ونقل الخبرات بينهم ومتابعة الأداءات المتميزة للمعلمين ونشرها، وكذلك دور الانشطة والممارسات الإضافية في دعم تعلم القراءة والكتابة والحساب وتفهم الاسرة لذلك.