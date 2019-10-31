فيديو| ضربها بـ"المقشة".. تفاصيل الاعتداء على سيدة في الشارع بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

شهدت أوساط عديدة في محافظة الغربية ردود فعل متباينة بعد تداول مقطع مصور "فيديو" للاعتداء على سيدة في الشارع داخل إحدى القرى بالمحافظة، ما تسبب في فقدانها للوعي.

ويظهر في المقطع الذي تداوله نشطاء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، شاب يصفع سيدة في الشارع، بينما تدخل بعض الأهالي للدفاع عن السيدة، وحجز الشاب بعيدًا عنها إلا أنه عاد واعتدى عليها مرة أخرى وصفعها مرة أخرى، ثم أمسك بممسحة تنظيف "مقشة" وضربها على رأسها ما تسبب في فقدانها لتوازنها.

وعقب تداول المقطع المصور تبين أن المجني عليها سيدة من قرية شندلات التابعة لمركز السنطة، وأنها تقدمت ببلاغ لمركز شرطة السنطة، تتهم فيه شابًا بالاعتداء عليها.

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وكشف البلاغ المقدم أنه الشاب كان يوم بإلقاء كسح المياه من أعلى سطح منزله، وحدثت مشادة كلامية بينه والمجني عليها، تطورت إلى مشاجرة اعتدى فيها الشاب على السيدة – حسب البلاغ.

بعد تقدم السيدة ببلاغها، تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث مركز السنطة، من إلقاء القبض على الشاب، اليوم الأربعاء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق في ملابسات الحادث.

وقررت نيابة السنطة الجزئية بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل المتهم بعد التصالح داخل سرايا النيابة، وقررت حفظ التحقيقات في الواقعة.