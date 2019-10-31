جامعة الأزهر تهنئ أمين الأخوة الإنسانية بـ "قائد مع نجمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، التهنئة للمستشار محمد عبد السلام أمين عام اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية، والمستشار التشريعي والقانوني السابق للإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة تكريمه من بابا الفاتيكان في الرابع من الشهر الجاري، بالمقر البابوي، وحصوله على وسام "قائد مع نجمة"، ليصبح أول مسلم عربي يحصل على أرفع تكريم من بابا الفاتيكان، وهو التكريم الذي حصل عليه عدد من الرؤساء والقادة حول العالم.

يذكر أن تكريم بابا الفاتيكان للقاضي محمد عبد السلام جاء تقديرًا لجهوده التي بذلها لتعزيز الحوار بين الأديان، وتعزيز العلاقات بين الأزهر والفاتيكان خلال فترة عمله بالأزهر الشريف.