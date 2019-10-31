جنبلاط: نرفض استغلال الشارع لأسباب غير التي رفعها الحراك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "نرفض استغلال الشارع لأسباب غير التي رفعها الحراك".

وأعلن جنبلاط، إدانته لأي محاولة تهدف لسرقة الحراك وإدخاله في لعبة السياسات الضيقة والانتهازية.

واقتصرت مظاهر الاحتجاجات الشعبية في لبنان ، اليوم الأربعاء ، على مدينتي طرابلس (شمالا) وصيدا (جنوبا) حيث احتشدت أعداد كبيرة من المتظاهرين لاسيما في طرابلس المعروفة بـ "عاصمة الشمال".. في حين بدأ الاحتجاج في ساحتي الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة بيروت، خافتا إلى حد كبير.

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ووصف بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، دعوات التظاهر التي تتداولها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، للتواجد والانتشار حول مقر قصر عين التينة (مقر إقامة بري ببيروت) يوم السبت المقبل، بأنها "مشبوهة ويراد منها الفتنة وإغراق لبنان في مزيد من الفوضى".

وتواجدت مجموعات محدودة من المحتجين في نطاق وسط العاصمة بيروت، لاسيما ساحتي الشهداء ورياض الصلح، والذين أكدوا المضي قدما في الاعتصام والاحتجاج، معتبرين أن إسقاط الحكومة ليس بالأمر الكافي.

وشهدت عدد من شوارع العاصمة بيروت مسيرات داعمة لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، مؤكدين رفضهم القاطع تحميله وحده تبعات التدهور الاقتصادي والمعيشي في البلاد.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجاري سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.