بسبب الحمولة الزائدة.. محافظ أسوان يسحب رخص 6 سيارات نقل ثقيل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، سحب رخص 6 سيارات نقل ثقيل رصدها أثناء مروره الميداني اليوم الأربعاء، في طريق مدينة أسوان الجديدة بسبب الحمولة الزائدة عن المسموح به من الجرانيت وخامات المحاجر.
وأمر المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب السيارات، وأيضًا مع المسئولين عن المحاجر، والشركة الوطنية للطرق الذين سمحوا لها بتحميل أوزان زائدة عن المسموح به.
وأكد المحافظ أن تحميل أزوان زائدة يهدد سلامة كوبري أسوان الملجم الذي تصل الحمولة المسموح لها عليه إلى 70 طن فقط.
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